⚡️На основании Постановления администрации городского округа № 3900 от 20.10.2026 г. с 21 октября в Донецке начинается отопительный сезон 📌В первую очередь будут подключены больницы, школы, детские сады и социальные объекты.
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