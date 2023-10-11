Квартиру Зеленского в Крыму выставили на продажу

Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу путем открытого аукциона. Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, сообщают РИА Новости.
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