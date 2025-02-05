Смертельное ДТП в Хабаровском крае: пьяного виновника без прав будут судить

В Бикинском районе Хабаровского края перед судом предстанет мужчина, по вине которого погиб человек. В декабре 2023 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль чужого автомобиля Nissan Teana, несмотря на то, что никогда не имел водительских прав.