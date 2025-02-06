Халява! В Snowbreak: Containment Zone бесплатно выдадут 5-звездочную Яо Сегодня в кросспл...

Халява! В Snowbreak: Containment Zone бесплатно выдадут 5-звездочную ЯоСегодня в кроссплатформенном шутере от третьего лица Snowbreak: Containment Zone стартует ивент, который позволит всем игрокам совершенно бесплатно забрать новую 5-звездочную Яо, а также ее сигнатурных логистов.