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Боевики Киева обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS

Боевики Киева обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.

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