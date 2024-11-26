На Камчатке появится электростанцию мощностью 100 ГВт

Изображение: нейросеть Шедеврум По словам камчатского губернатора Владимира Солодова, в ближайшей перспективе на Камчатке будет возведена приливная электростанция с новейшим оборудованием, которая способна выдавать мощность более 100 ГВт (гигаватт).