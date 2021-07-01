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Исходный код Всемирной паутины в формате NFT-токена продали на аукционе за $5,4 млн

Исходный код Всемирной паутины в формате NFT-токена продали на аукционе за $5,4 млн

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), продал на торгах исходный код, использованный для разработки Интернета, в формате виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) - за $5,4 млн.

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