Арбитра Цвайера, судившего договорной матч, не снимут с полуфинала ЧЕ

Немецкий арбитр Феликс Цвайер не будет снят с полуфинального матча чемпионата Европы по футболу - 2024, несмотря на то, что в преддверии игры в СМИ активно обсуждается скандал с договорными матчами, в котором он был замешан.
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