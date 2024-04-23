Детей и собак спасли огнеборцы Мангистау за неделю

За прошедшую неделю с 15 по 21 апреля подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 52 раза выезжали по тревоге, в том числе 8 раз на проведение аварийно-спасательных работ.
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