Специально организованная деятельность.

В рамках реализации годового направления по формированию у воспитанников основ экономической культуры в процессе специально организованной деятельности во взаимодействии с законными представителями воспитателями дошкольного образования организован цикл занятий по образовательной области ´Ребёнок и общество´.
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