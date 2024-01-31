Недовольные ростом цен в Польше, все больше поляков начинают посещать Калининградскую область. С целью совершения более выгодных покупок, многие польские семьи, включая Алену и Павло Перткевичей из Гданьска, уже несколько раз отправлялись в шоп-туры в российский регион, передает «Российская газета».
Поляки ездят в Калининградскую область, чтобы закупиться едой
Комментарии
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Samarium
Польша перекрыла границы для граждан России, ее граждане воюют с нами на территории украины, через нее идет поток западного вооружения для войны с Россией.... Продукты питания и многие товары доставляются в Калининградскую область из центральной России, Почему граждане польши могут свободно въезжать в Россию, закупаться там продуктами питания и вывозить их в свою страну ???? Не находите, что все это как-то очень странно и неправильно ????
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