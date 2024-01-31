Samarium

Польша перекрыла границы для граждан России, ее граждане воюют с нами на территории украины, через нее идет поток западного вооружения для войны с Россией.... Продукты питания и многие товары доставляются в Калининградскую область из центральной России, Почему граждане польши могут свободно въезжать в Россию, закупаться там продуктами питания и вывозить их в свою страну ???? Не находите, что все это как-то очень странно и неправильно ????