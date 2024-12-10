Daily Faceoff: НХЛ остановит матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

ТАСС/Сергей Бобылев Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) утвердил регламент празднования на случай, когда российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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