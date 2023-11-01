«Самка» Григория Константинопольского: Нежный человек

Галлюциногенная пародия на российскую действительность от главного йети отечественного кинематографа После «Кошечки» 2009 года Константинопольский продолжил изъясняться со зрителем на литературном русском языке.
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