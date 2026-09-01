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Новости Липецка

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В нескольких районах Липецка горячей воды не будет до 13 сентября

В нескольких районах Липецка горячей воды не будет до 13 сентября

Проверку проводят специалисты «РИР-Энерго» высоким давлением, чтобы выявить повреждения и избежать аварий зимой.

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