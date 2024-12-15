Бастрыкину доложат о хамском поведении в сторону участника СВО

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении участника специальной военной операции в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следкома России.
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