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  • Регина Толстоброва
    надо наносить удары по всей территории. А то это не кончится никогда.Жители Кубани зад...
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Прилеты по Харькову: пожарище, детонация - последствия ошеломительные!

Прилеты по Харькову: пожарище, детонация - последствия ошеломительные!

- Попадание было по объекту критической инфраструктуры в Павлограде Днепропетровской области - в Харькове удар объекту врага в Основянском районе - известно, о масштабном пожаре на складе в Харькове, горит три тысячи квадратных метров.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Обещали срочников не брать.
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