Прилеты по Харькову: пожарище, детонация - последствия ошеломительные!

- Попадание было по объекту критической инфраструктуры в Павлограде Днепропетровской области - в Харькове удар объекту врага в Основянском районе - известно, о масштабном пожаре на складе в Харькове, горит три тысячи квадратных метров.
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