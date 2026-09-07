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Царьград

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Neuron: Ученые обнаружили неожиданное влияние медленного дыхания на поведение

Neuron: Ученые обнаружили неожиданное влияние медленного дыхания на поведение

Немецкие исследователи доказали, что ритм дыхания напрямую влияет на готовность рисковать, и объяснили это особенностями работы сердца и мозга.

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