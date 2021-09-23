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Пострадавшие от паводков в Забайкальском крае получат более 4 млрд рублей

Пострадавшие от паводков в Забайкальском крае получат более 4 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,28 миллиарда рублей на поддержку пострадавших от паводков забайкальцев, сообщает пресс – служба Минстроя по Забайкальскому краю со ссылкой на правительство РФ.

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