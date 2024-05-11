Поздравляем медицинских сестер в Международный день медицинской сестры 12 мая: история и поздравления Ирэн Орлонская12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры, также известный как «International Nurses Day».
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