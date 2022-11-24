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На Неймаре сфолили 9 раз – больше всех в 1-м туре ЧМ-2022. Гави – второй с 5 нарушениями

На форварде сборной Бразилии Неймаре в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 фолили чаще всех. Сборная Сербии совершила на игроке, представляющем «ПСЖ», 9 нарушений, одно из которых привело к повреждению правого голеностопа и замене на 80-й минуте.

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