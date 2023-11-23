В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлены приезжие, обвиняемые в краже крупного рогатого скота

Следственным отделением ОМВД России по Павловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Ростовской области в возрасте 31 и 32 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».