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Паулина Андреева с огоньком в глазах заглянула на «Метель» Серебренникова в Берлине

Паулина Андреева с огоньком в глазах заглянула на «Метель» Серебренникова в Берлине

Паулина Андреева явно наслаждается берлинскими днями по полной! 37-летняя актриса уже успела заглянуть в местный музей, обнять подругу Нину Гусеву и, конечно, нырнуть в атмосферу настоящего театрального праздника.

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