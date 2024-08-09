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РАН: Россия может потерять статус энергетической державы к 2050 году

РАН: Россия может потерять статус энергетической державы к 2050 году

Потеряв доступ к западным технологиям и лишившись ключевых рынков сбыта сырья, Россия не вернется к прежним объемам экспорта углеводородов ни в физическом, ни в денежном выражении, считают эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук Потеряв доступ к западным технологиям и лишившись ключевых рынков сбыта сырьевых товаров, Россия уже не сможет вернуться к прежним объемам экспорта углеводородов ни в физическом, ни в денежном выражении, прогнозируют эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук.

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