Театр абсурда
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Театр абсурда

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Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.

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