Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    А кому нужны эти  продажные чулпанки и престарелые бродяжки пугачевыЗахар Прилепин пр...
  • Людмила Феденюк
    Пусть оттуда подтявкивают...Или поиздержались,а кушать хочется!Захар Прилепин пр...
  • Vladimir Lioubimcev
    НЕ  НУЖНЫ ОНИ ТУТ, В РОССИИ!!!  Это вражины!!Захар Прилепин пр...

На певицу Максакову вновь составили протокол за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) из-за нарушения ей порядка деятельности иностранного агента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх