На певицу Максакову вновь составили протокол за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) из-за нарушения ей порядка деятельности иностранного агента.
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