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Царьград

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СК России раскрыл дело убийства директора лицея в Люберцах 2002 года

СК России раскрыл дело убийства директора лицея в Люберцах 2002 года

СК России завершил расследование дела об убийстве директора лицея №10 в Люберцах в 2002 году. К суду привлечены три человека: подстрекатель, киллер и их сообщник.

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