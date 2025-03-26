Боевое применение МиГ-31: от перехвата SR-71 до решения задач в рамках СВО

МиГ-31И (МиГ-31К) и Су-30СМ. Изображение ТГ-канал fighter_bomber В материале Истребитель-перехватчик МиГ-31: выдающийся, но сложный мы рассмотрели путь МиГ-31 в небо, а также основные характеристики и модификации этой боевой машины.