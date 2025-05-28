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Артиллеристы уничтожили украинскую РЭБ на южнодонецком направлении

Артиллеристы уничтожили украинскую РЭБ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ Российские артиллеристы группировки "Восток" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ, которая находилась неподалеку от населенного пункта Зеленое Поле на южнодонецком направлении спецоперации.

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