Артиллеристы уничтожили украинскую РЭБ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ Российские артиллеристы группировки "Восток" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ, которая находилась неподалеку от населенного пункта Зеленое Поле на южнодонецком направлении спецоперации.
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