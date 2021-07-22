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Могут ли приставы снять деньги с карты: полномочия сотрудников ФССП

Могут ли приставы снять деньги с карты: полномочия сотрудников ФССП

Могут ли приставы снять деньги с карты: полномочия сотрудников ФССП Екатерина ИвановаКак известно, суд вправе решать, кто является должником, а судебные приставы только помогают получить долги тому, кому должник обязан вернуть определенную сумму.

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