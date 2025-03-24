Странные жемчужины найдены на Марсе: Вулканы, Метеориты или Вода? Геологическая Головоломка из Кратера Езеро

Марс продолжает удивлять ученых, забрасывая нас все новыми геологическими головоломками. На этот раз в центре внимания — крошечные сферы, обнаруженные марсоходом Perseverance у подножия Ведьминого Грецкого Ореха, области на краю кратера Езеро.
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