Странные жемчужины найдены на Марсе: Вулканы, Метеориты или Вода? Геологическая Головоломка из Кратера Езеро

Марс продолжает удивлять ученых, забрасывая нас все новыми геологическими головоломками. На этот раз в центре внимания — крошечные сферы, обнаруженные марсоходом Perseverance у подножия Ведьминого Грецкого Ореха, области на краю кратера Езеро.