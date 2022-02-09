В Петербурге спустя 30 лет поймали насильника молодой женщины

Петербургские следователи раскрыли совершенное 30 лет назад изнасилование. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 28 сентября 1992 года неизвестный напал на 31-летнюю женщину у дома 8 по проспекту Стачек, изнасиловал и ограбил ее, а затем скрылся.