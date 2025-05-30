Преодолевающий пороги робот-пылесос Dreame X50 Ultra оценили в 150 000 рублей

Компания Dreame Technology представила на российском рынке роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и Dreame X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro Heat, а также многофункциональную станцию Z20 AquaCycle.
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