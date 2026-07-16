Синоптик Леус: москвичей ожидает самая холодная ночь лета

Ближайшая ночь на 17 июля станет для столичного региона одной из самых холодных за всё лето. Как сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, к утру температура в Москве опустится до 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 5-10 градусов.