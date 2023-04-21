Замгенпрокурора Дмитрий Демешин представил нового прокурора Приамурья Романа Пантелеева

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Благовещенске сегодня, 21 апреля, представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных ведомств и коллективу прокуратуры нового прокурора Амурской области, старшего советника юстиции Романа Пантелеева, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2023 года на пятилетний срок, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления ГП РФ по ДФО.