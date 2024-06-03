НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы думали Вторая мировая была прследней? Нет конечно,войны были и будут чеченская,афганская,финская!О какой мобилизац...
  • Eduard
    Надо,так надо, Наконец Россия вернет территории,заимеет друзей,а не врагов!О какой мобилизац...
  • Галина
    Гнать их всех за границу так называемой Украины!!!!!  ЕЕ нет и не будет.... Поезд ушел еще с 2014 года.... Хотели в Е...«Им в страшных сн...

В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ Юлия СоколоваПентагон планирует осуществить необычную покупку уже к июню текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Книжки дело хорошее, но ни в одной книжке, тем более изданной на Западе, нет сканирования мозга нашего Генерального Штаба! Предполагать и полагать можно все, что угодно, но по факту это не более чем ИЛЛЮЗИИ и ФАНТАЗИИ. Нормального российского военачальника просчитать весьма затруднительно, особенно если он настоящий россиянин ( то есть в родне помимо русских татары, башкиры, чеченцы, якуты....). А вот для издательств западных это дело прибыльное, сейчас начнут ненаучные фантасты ахинею писать и выдавать за аналитику &quot;русской военной мысли&quot;.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх