В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

АндрейБорков

Книжки дело хорошее, но ни в одной книжке, тем более изданной на Западе, нет сканирования мозга нашего Генерального Штаба! Предполагать и полагать можно все, что угодно, но по факту это не более чем ИЛЛЮЗИИ и ФАНТАЗИИ. Нормального российского военачальника просчитать весьма затруднительно, особенно если он настоящий россиянин ( то есть в родне помимо русских татары, башкиры, чеченцы, якуты....). А вот для издательств западных это дело прибыльное, сейчас начнут ненаучные фантасты ахинею писать и выдавать за аналитику "русской военной мысли".