Нардеп Дубинский: Запад больше не будет вести диалог с Зеленским

Западные союзники Украины больше не будут разговаривать с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя утечку засекреченных деталей "плана победы" украинского лидера в западные средства массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии