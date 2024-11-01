Нардеп Дубинский: Запад больше не будет вести диалог с Зеленским

Западные союзники Украины больше не будут разговаривать с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя утечку засекреченных деталей "плана победы" украинского лидера в западные средства массовой информации.