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Нардеп Дубинский: Запад больше не будет вести диалог с Зеленским

Нардеп Дубинский: Запад больше не будет вести диалог с Зеленским

Западные союзники Украины больше не будут разговаривать с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя утечку засекреченных деталей "плана победы" украинского лидера в западные средства массовой информации.

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