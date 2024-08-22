В матче с пермской «Пармой» сыграла фейковая сборная Колумбии

Матч завершился со счетом 155:53.Федерация баскетбола Колумбии выступила с заявлением относительно участия своей сборной в Кубке дружбы в Перми, где она потерпела поражение от команды «Парма» со счетом 155:53.
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