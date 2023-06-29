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Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

Депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Польши Гжегож Браун, выступая на съезде, призвал начать борьбу с «бандеризацией» страны.

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