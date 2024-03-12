Аудиовизуальный совет получил новое оборудование для мониторинга СМИ 

Посол США в Молдове Кент Логсдон, посол Евросоюза в нашей стране Янис Мажейкс, посол Нидерландов Фред Дуйн и председатель Аудиовизуального совета Лилиана Вицу приняли участие в церемонии передачи Аудиовизуальному совету оборудования для мониторинга СМИ.
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