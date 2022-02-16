Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 февраля. /ТАСС/. Размер штрафов, которые власти Перу наложат на испанскую компанию Repsol из-за невыполнения требований по устранению последствий разлива нефти к северу от Лимы, может достигнуть 304 млн солей ($80 млн).