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Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 февраля. /ТАСС/. Размер штрафов, которые власти Перу наложат на испанскую компанию Repsol из-за невыполнения требований по устранению последствий разлива нефти к северу от Лимы, может достигнуть 304 млн солей ($80 млн).

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