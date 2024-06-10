10.06.24==Украина во мраке: Запуск аварийных реакторов на АЭС грозит устроить второй Чернобыль

Американская компания Westinghouse Electric грубо нарушает протоколы обслуживания атомных станций Александр Ситников Российские удары нанесли значительный ущерб энергосистеме Украины, и незалежная по-прежнему будет сталкиваться с серьезными ограничениями в производстве электроэнергии.
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