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Регионы России

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Клепикова завоевала бронзу на 100 м баттерфляем на Кубке мира в Ташкенте

Клепикова завоевала бронзу на 100 м баттерфляем на Кубке мира в Ташкенте

Победу в заплыве одержала бельгийка Рос Ваноттердайк с результатом 55,20 секунды, второе место заняла Ван Ичунь из Китая (55,70).

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