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Аргументы недели

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Премьер Британии Бернем обвинил Россию во вмешательстве в Brexit

Премьер Британии Бернем обвинил Россию во вмешательстве в Brexit

Британский премьер заявил, что после прихода на Даунинг-стрит якобы получил подтверждение российского вмешательства в референдум 2016 года о выходе из ЕС.

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Svetlana Kuzmina

Все эти британские байки из разряда Тупой и ещё тупее. Британия вышла из ЕС из-за собственных амбиций - подчинятся ЕП и ЕК они не хотели. А основной причиной, лично я так считаю, это была подготовка с США подрыва СП-2.