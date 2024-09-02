"Команда к бою и погнали": Расчёт "Василька" уничтожил порядка 10 боевиков ВСУ

Расчёт "Василька" уничтожил порядка 10 боевиков ВСУ в Запорожье. "Команда к бою и погнали", - делится наводчик с позывным "Боцман", рассказав, как происходит поражение врага на фронте.
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