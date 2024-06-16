Юрий Семин поддержал возможный переход Максима Глушенкова в "Зенит"

Юрий Семин поддерживает возможный переход Максима Глушенкова в "Зенит". Бывший главный тренер "Локомотива" отметил высокий уровень работы селекционной службы петербургского клуба, которая приобретает игроков, хорошо зарекомендовавших себя в чемпионате или на международном уровне.