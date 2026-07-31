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РБК СТИЛЬ

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Точка на карте: проекты «Октарин» и «Эклипта» с балтийским характером

Точка на карте: проекты «Октарин» и «Эклипта» с балтийским характером

Калининградская область живет в нескольких ритмах: городском, курортном и приморском. ГК «Кортрос» развивает здесь сразу два проекта — жилой квартал «Октарин» в Калининграде и многофункциональный санаторно-курортный комплекс «Эклипта» в Отрадном, рядом со Светлогорском.

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