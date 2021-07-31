Спички - не игрушка

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Семьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!

Семьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!

Органы Опеки вплотную занялись семьёй Тепляковых, которая живёт в однокомнатной квартире «по средствам».

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Тамрико БЕЛОУСОВА
Почему подобный феномен талантливых детей только сейчас вызвал внимание чинуш из министерских кабинетов ???
Ингерман Ланская
очередные берберовы...
Ведищева Елена
Берберовы львов дома держали)) Вы, наверное, про Никитиных хотели сказать
Виктория Иванова
Очень хотелось погордиться юной вундеркиндой, но посмотрела кусочек интервью и, немного, огорчилась, т.к. девочка произвела не очень приятное впечатление, а именно отсутствие воспитания, она невнятно отвечала на вопросы и совсем не смотрела на собеседника, а когда журналист беседовал с отцом, громко вмешивалась в разговор и даже заглушала временами. Произвела впечатление не совсем здоровой. Возможно я ошибаюсь, но вот так. А папа сидел на интервью в трусах, то бишь в шортах. Тоже резануло. Короче, надо разобраться.

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