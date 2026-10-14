Путин на совещании по цифровой безопасности первым заслушал главу «Сбера» Сегодня в режиме видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин из Ново-Огарево провел совещание, посвященное вопросам повышения информационной безопасности и цифрового суверенитета нашей страны.