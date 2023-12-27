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Снова искушает судьбу: поведение Костомарова возмутило фанатов

Снова искушает судьбу: поведение Костомарова возмутило фанатов

В Сети удивлены заявлением фигуриста. Роман Костомаров Igor Kharitonov/AiF/Global Look PressЛюди во всем мире гордятся успехами Романа Костомарова, который после ампутации стал настоящим символом мужества и несгибаемой силы воли.

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