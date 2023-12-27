Снова искушает судьбу: поведение Костомарова возмутило фанатов

В Сети удивлены заявлением фигуриста. Роман Костомаров Igor Kharitonov/AiF/Global Look PressЛюди во всем мире гордятся успехами Романа Костомарова, который после ампутации стал настоящим символом мужества и несгибаемой силы воли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии