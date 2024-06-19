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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукомский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия с коэффициентом 2.17

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия на Евро-2024. Автор Спортса поставил на то, что Германия будет вести к 30-й минуте.

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